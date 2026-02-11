モデルでタレント・平子理沙（５４）が１１日に自身のＳＮＳを更新。母親でモデル、ファッションネイルデザイナー、実業家として活躍する平子禧代子さんの８６歳の誕生日をお祝いする様子を投稿した。平子理沙はインスタグラムに「ママＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙお誕生日おめでとう去年は、いつも元気なママが入院したりと本当に心配したけど、とりあえず元気になって良かったです毎年言っているけどもっと