韓国人歌手のジェジュン（40）が11日、主演映画「神社悪魔のささやき」（監督熊切和嘉）の公開を記念した舞台あいさつを都内で開いた。日本を舞台に神と悪を描いた物語。自身初のホラー映画で、祈とう師を演じた。クライマックスシーンに出てくる「トンネルでの撮影がつらかった」といい、「空気が冷たいし、汚いし煙とかもすごかった。バイオリズムがおかしくなって、家に帰ってもあまり眠れなかった」と苦労を明かした。