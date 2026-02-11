３児の母で歌手の鈴木亜美（４４）が１１日までにＳＮＳを更新。自身が出演した番組の衣装ショットを公開した。自身のインスタグラムに「＃タカトシ温水の路線バスで！ありがとうございました」と感謝をつづると「＃あみーゴ＃鈴木亜美」のハッシュタグで締め、番組のオフショットをアップ。鈴木は黒のニットに黒のレースのロングスカートを着用。アウターは茶色のロングコートを合わせたコーデを投稿し、大人カジュアルな