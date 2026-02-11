堂本剛のクリエイティブプロジェクト.ENDRECHERI.が、東京メトロポリタンテレビジョン（TOKYO MX）が3月14日に神奈川・ぴあアリーナMMにて開催する番組ライブイベント『70号室の住人LIVE!!!!』に出演。イベントタイトルが『70号室の住人LIVE!!!! 〜黒いカルアミルクの夜けり〜』となることも明かされた。【画像】.ENDRECHERI.ほか、出演者一覧TOKYO MXで生放送中の音楽トーク番組『70号室の住人』（毎週水曜後9：25〜後9：54