フリーの小野寺結衣アナウンサーが、人気女子アナとのツーショットを投稿し反響を呼んでいる。小野寺アナは１２日、自身のインスタグラムに「先日かみむとカフェはしごずっと渡せてなかった結婚祝いとずっと借りてたミニーカチューシャを渡せて、たくさん話せてスッキリ」とつづり、とつづり、一昨年結婚を発表したＴＢＳの上村彩子アナウンサーとのツーショットを投稿。「雪だるまにはしゃいだりと、楽しい２月を過ごし