サッカー元女子日本代表（なでしこジャパン）のエースで、11年W杯優勝メンバーの澤穂希さん（47）が11日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）にゲスト出演。脱衣所で声を掛けられ、写真を頼まれることを明かした。「真冬の温泉SP」と題し、温泉好きのゲストが集結。澤さんは現役時代は体のメンテナンスのため「交代浴をメインにやっていた」ことを明かし、「引退して、ようやく温泉を楽しめるようになった