2番人気のメモリアカフェは最後に失速、3着に敗れた。レース前半からの行きっぷりはよく、2番手からの競馬。3コーナー手前から早め先頭の競馬で押し切りを図ったが、JRA勢もついて来る展開。直線入口から突き放しにかかり押し切れるかと思ったが、休養明けの分もあったのか最後は息切れ気味に失速、それでも3着馬券圏内は守り、力のあるところは見せた。3着メモリアカフェC.ルメール騎手「いい競馬は出来ました。4コーナーで伸