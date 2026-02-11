中央から地方へ移籍して初戦となったマーブルマウンテンが力を発揮して2着と好走した。道中は好位の4番手付近と勝ちを意識出来るポジションで流れに乗り、勝負どころでも手応え十分に見せ場を作った。直線半ばで勝ち馬に交わされてしまったものの、重賞勝ちのあるメモリアカフェを交わしての2着。先々が楽しみとなる好走を見せた。2着マーブルマウンテン山本聡哉騎手「外を回りましたが、今日の馬場が外有利でした。返し馬では