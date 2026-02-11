現地時間2月14日（土）にサウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場で行われるサウジカップ（G1・ダート1800メートル）に出走予定のJRA所属馬の近況が発表された。2月11日（水）の調教状況と関係者コメントは以下のとおり。サンライズジパング（牡5・栗東・前川恭子厩舎）は、ダートコースでキャンターの後、5ハロンの追い切りを消化。平井裕介調教助手が騎乗した。前川恭子調教師は「追い切りについては、日本でもびっ