JRAは11日、現地時間2月14日（土）にサウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場で行われるサウジカップデー各レースに出走するJRA所属馬を発表した。●サウジダービー（G3）第4レース1600メートルダート・左発走予定時刻日本時間23時00分（現地時間17時00分）出走予定14頭※JRAによる馬券発売はございません。・出走予定JRA所属馬ケイアイアギト（美浦・加藤征弘厩舎）J.モレイラ騎手サトノボヤージュ（美浦・田中