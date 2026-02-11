現地時間2月13日（金）、サウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場で行われるインターナショナルジョッキーズチャレンジに出場する戸崎圭太騎手（美浦・田島俊明厩舎）の騎乗馬が決定した。戸崎圭太騎手、初著書発売へ…“戸崎流やり抜く力”とは4レースで競うポイント制・第1戦第2レース（現地時間16時35分発走）ダート1600メートルミンミスラハ・第2戦第3レース（現地時間17時10分発走）ダート1400メートルメサミーヤ・