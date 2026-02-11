2月11日、船橋競馬場で行われた交流G3・クイーン賞（牝馬限定・ダ1800m）は、松山弘平騎乗のテンカジョウが1番人気に応えた。2着には大井のマーブルマウンテン、3着には昨年10月以来の休養明けとなったメモリアカフェが入った。1着テンカジョウ岡田稲男調教師「去年も状態は良かったんですけど、落鉄があったので、この重い馬場で落鉄っていうのはすごいハンデでした。それでもめげずに3着まで来てくれたのは、やっぱり実力が