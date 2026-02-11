衆院選神奈川7区に「中道改革連合」から立候補するも、落選した中谷一馬氏（42）が11日、ABEMA「AbemaPrime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に生出演。物議を醸した同党の名称について言及する場面があった。同党のネーミングセンスを巡り、ひろゆき氏は「略称で“中核連”と言われるような名前を付ける時点で“人からどう見られるか何も考えてないようなヤツらがやってるな”っていう」とバッサリ。また「それを止める