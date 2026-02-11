G大阪は12日にアウェーでACL2決勝トーナメント1回戦・浦項戦（韓国）を迎える。国際大会初指揮となるイェンス・ヴィッシング監督は「メンタル的に強く、良いゲームをしないといけない。頭を使いながら、しっかりやっていきたい」と意気込んだ。百年構想リーグ開幕・C大阪戦はPK戦までもつれ込んだものの、内容では圧倒した。プレスや縦への意識を含め、プレー強度が進化。DF中谷進之介も「C大阪戦で良い手ごたえをつかめている