「SAPIX一強」といわれた中学受験の世界に、大きな地殻変動が起きています。生徒数を伸ばし、その牙城に迫っているのが早稲田アカデミー（以下、早稲アカ）です。早稲アカの躍進を支えている要因の1つが、積極的に校舎を増やしていく戦略です。経営効率の面から見れば、校舎の乱立は一見「非合理」にも映ります。しかし、早稲アカはあえて効率を捨て、生徒の利便性を取ることで支持を拡大しました。なぜ今、絶対王者だったSAPIXで