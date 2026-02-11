重慶市の永川港の税関監督管理所に9日、第1陣となる輸入再生アルミ原料103．5トンが到着した。河川・海上一貫輸送による全国で初めてとなる輸入再生アルミ原料の検査監督管理モデル最適化試行が重慶でスタートした。業界における物流と監督管理におけるイノベーションの空白を埋めるものとなっている。中国新聞網が伝えた。従来のモデルと比べ、新モデルでは輸入再生アルミ原料を元のコンテナのまま直接目的地に運び込んで検査する