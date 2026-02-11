MLBネットワークが独自評価システムで選出、37歳にして頂点へ元日本ハムの杉谷拳士氏が米国のキャンプ地で偶然遭遇し、「うそだろ……」と衝撃を受けた“怪物”が、現役最強の評価を受けた。MLBネットワークは恒例企画「Top10RightNow」で救援投手部門のランキングを発表。レッドソックスのアロルディス・チャップマン投手が1位に選出された。同局の独自評価システム「The Shredder」による格付けで、37歳のベテラン左腕が頂点