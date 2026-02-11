雪をもたらした寒波の影響で静岡県伊東市では、各地で給水管が破損し業者が修理を急いでいます。市は週末に断水は解消するとの見通しを示しましたが、市民生活だけでなく地域を支える観光業にもダメージを与えています。 【動画】「なくなってみて大切なものだと痛感」伊東市の断水 復旧の目途立つ 14日の土曜日までには解消か＝静岡 伊東市のペンションの脇で業者が修理していたのは水道管。いま伊東市では同じような光景