男子スーパー大回転、ゴール後に腕を突き上げるフラニョ・フォンアルメン＝11日、ボルミオ（ロイター＝共同）11日のアルペンスキー男子スーパー大回転はフォンアルメン（スイス）が1分25秒32で制し、滑降と団体複合に続いて今大会で三つ目の金メダルを獲得した。2位はコクランシーグル（米国）で、3位はワールドカップ（W杯）総合4連覇中のオーデルマット（スイス）。日本選手は出場していない。（共同）男子スーパー大回転の表