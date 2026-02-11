女優の釈由美子が１１日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。温泉が好きすぎるゆえの高額の買い物を明かす一幕があった。今回は「温泉を愛する女が大集合！」。「温泉が大好きすぎて、１５年ぐらい前に温泉ソムリエの資格を取りました」と話し出すと「箱根の温泉で誰も知らない観光客も行かないような秘湯があるんですけど、そこにハマりすぎて３日に１回行ってたんです」と続けた。「片道