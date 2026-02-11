１月４日に第２子妊娠を報告した元ＡＫＢ４８でタレントの西野未姫（２６）が、妊婦ならではの悩みを明かした。西野は１１日に自身のインスタグラムを更新。「娘は色んなものに興味津々で公園行くとずっと動いてる常に追いかけっこ」とつづると、１歳の愛娘・にこりちゃんと公演を散策する様子をアップ。「妊婦だからすぐに疲れてしまって長い時間公園にいてあげれないのが最近の悩みです」と最近の悩みも記した。この投稿