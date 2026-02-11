俳優の寺田心が１１日、横浜市内の「ＷＡＮＣＯＴＴ」で「ペットライン『シニアのそなえ特別セミナー』＆『愛犬・愛猫へ贈る感謝の手紙コンテスト』入賞者発表」に出席した。１８歳半の犬を看取った経験を持ち、シニア期のエピソードを「関節病もすることなくしっかり歩けていた」、「散歩の時に階段は極力使わないようにしていた」などと紹介。「元気で病気することはなかったけど、このプロジェクトを通してもっとできたんじ