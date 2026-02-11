◇GLEAT Ver.23（2026年2月11日東京・後楽園ホール）GLEATは11日、「GLEAT Ver.23」(後楽園ホール)を開催。セミファイナルのLIDET UWF世界王者・中嶋勝彦が青木真也の挑戦を退けて、7度目の防衛に成功した。昨年12月6日の「LIDET UWF Ver.7」（新木場1stRING）のメインイベントで敗れた中嶋がパートナーの愛鷹亮を裏切って、対戦相手だったケンドー・カシン、青木組と結託した。今年1月20日の新宿大会で中嶋・カシン・青