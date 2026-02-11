2月11日にブレックスアリーナ宇都宮で「東アジアスーパーリーグ（EASL）2025－26シーズン」グループAが行われ、宇都宮ブレックスが台北富邦ブレーブス（台湾）と対戦した。 5試合を終えて3勝2敗の宇都宮はD.J・ニュービル、比江島慎、高島紳司、ギャビン・エドワーズ、グラント・ジェレットが先発に名を連ねた。 第1クォーターは比江島がチ&