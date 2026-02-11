女子プロテニス選手の園田彩乃（29）が2月9日、自身のInstagramを更新し、プールサイドで撮影したビキニ姿のオフショットを公開した。投稿では「今年のビキニ何色にしようか～ なんか結局このブルーのが1番よくない？」とコメントを添え、リラックスした表情とともに近影を披露。競技シーンとは異なる一面に、注目が集まっている。 【画像】園田彩乃、初めて自身の”バストの悩み”を打ち明ける ネット