11日は建国記念の日、祝日です。 長崎市で開かれている「長崎ランタンフェスティバル」は、多くの県民や観光客で、にぎわっています。 長崎市大浦町の「長崎孔子廟」では、この期間限定のグッズが登場し、人気を呼んでいます。 メイン会場の「湊公園」や「長崎新地中華街」は、朝から多くの人でにぎわいました。 （福岡から） 「橋のところ(のランタン)がきれいだった」 （福岡から） 「迫力がすごかった。来てよ