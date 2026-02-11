ワカサギドーム船の発着場所として想定する鳥居原園地（相模原市提供）神奈川県相模原市緑区、愛川町、清川村の３市町村にまたがる宮ケ瀬湖の湖面利用を巡り、県と３市町村、宮ケ瀬ダム周辺振興財団の５者が２０２６年度からワカサギ釣りの実証事業に乗り出す。ワカサギを放流して一定の生息を確認した上で、同区の鳥居原園地を発着点とする屋根付きの「ドーム船」を試験的に運航。集客や採算性の確保が見込めれば、２９年度から