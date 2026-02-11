CLAN QUEENが、新曲「Whitoxin」を2月18日に配信リリースすることを発表した。新曲「Whitoxin」は、先行してSNSで楽曲の一部が公開され反響を呼んだ作品だという。どれだけ満たされても足りないものが常にあり、ないものねだりに近い感情が人間には備わっていること、その人間味のある冷たさを表現した楽曲で、タイトルは“白”と“毒”の造語になっている。冬という季節の中で、足りない自分と向き合う姿が表現されている、そんな