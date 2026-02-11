トゲナシトゲアリが、2025年2月7日に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールにて開催した＜トゲナシトゲアリ 5th ONE-MAN LIVE “鳴動の刻”＞の映像作品を3月11日に発売することを発表した。本公演は、トゲナシトゲアリのキャリアを明確に区分する2部構成によって展開されたワンマンライブ。前半戦では、TVアニメ『ガールズバンドクライ』放送前に発表された楽曲を中心に構成し、バンド結成初期から培われてきた衝動的かつエモーシ