ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪はスノーボード女子ハーフパイプ予選が11日、行われた。五輪2連覇女王クロエ・キム（米国）がトップで予選通過。会場には、恋人の大スターの姿もあった。一発で決めた。1回目の試技で90.25点をマークしたキム。圧倒的な滑りで会場を沸かせた。望遠レンズつきの本格的カメラを構えて観戦していたのは、恋人のマイルズ・ギャレット。身長193センチ、体重123キロの巨体を持ち、今年