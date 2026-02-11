Blue Mashが、メジャーデビューアルバム『泣くな、青春』を3月25日に発売することを発表した。Blue Mashにとって初のフルアルバムとなる今作は、ライブアンセム「海岸線」、結成初期から愛され続ける「愛すべき日々」を現体制で再録、バンドの新たな決意を歌った「セブンティーン」、インディーズラストシングル「泣くな東京」に加え、青き春を歌う新曲群を含め全10曲を収録する。ジャケット写真初回限定盤DVDは、初の全国ワンマン