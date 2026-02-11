タレント・岸明日香が１１日にＳＮＳを更新し、ドラマ出演を告知した。岸はインスタグラムを更新し、「【情報解禁】ドラマ『悪夢の不倫バスツアー』佐伯レイナ役を演じさせていただきまして、２月１８日深夜より読売テレビにて地上波放送決定しました」と報告。「和田正人さん、松井愛莉ちゃんと不倫シリーズ第２弾！笑またまた不倫といいつつドコメディなので心底面白がりながら観てほしいです私史上一番ぶっ飛んだ役で