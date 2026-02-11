【スタジオ】（髙山基彦アナウンサー）改めて衆議院の議席数ですが、自民は単独で全体の3分の2を上回る316議席を獲得し、歴史的な大勝を収め与野党の勢力図は大きく変わりました。こちらは、衆院選の直後にNNNと読売新聞が行った緊急の世論調査で自民・維新の与党が3分の2を上回る議席を獲得し、 中道が大きく議席を減らしたことについて「よかった」が55パーセント。「よくなかった」を大きく上回りましたが…