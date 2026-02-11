All About ニュース編集部は2026年1月20日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では、2026年の冬ドラマに出演している「女性俳優」に注目したランキング作成しています。現在、さまざまなジャンルの冬ドラマが放送され、若手からベテランまで女性俳優が出演中です。それでは、「『2026年』冬ドラマで演技が光っていると思う女性俳優」ランキングの結果を