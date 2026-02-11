「体を動かせばぐっすり眠れる」「運動すれば睡眠の質が上がる」といった話を、一度は聞いたことがあるのではないでしょうか？睡眠には、日中に疲れた脳や体を休ませ、傷ついた細胞を修復し、免疫機能を整える重要な役割があります。さらに、日中に得た記憶や学習内容を整理し、脳に定着させることも、睡眠の大切な働きの1つです。そして睡眠の質は、運動をして自律神経のバランスを整えることで上げられることが、これまでも多く