お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは2月11日、自身のInstagramを更新。大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）での家族ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】庄司智春、USJでの家族ショットに反響！「家族みんなで楽しい時間」庄司さんは「USJ最高でした」とつづり、11枚の写真を投稿。1、2、5枚目では、USJで撮影した家族の集合ショットを公開しました。子どもたちの顔は加工で隠されていますが、楽しげな