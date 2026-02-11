元衆院議員の宮崎謙介氏（45）が11日、ニッポン放送「垣花正あなたとハッピー！」（月〜木曜前8・00）に生出演し、衆院選で自民党が大勝したことで浮上した新人教育問題について私見を語った。8日投開票の衆院選では、自民党が公示前198議席から、単独で3分の2を超える316議席（315＋追加公認1）を獲得。うち新人議員は66人に上った。ここで問題になるのが、新人教育。かつて自民党には複数の派閥があり、派閥ごとに教育が