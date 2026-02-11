TBSと東京ガールズコレクションがコラボしたイベント「TBSAKASAKACOLLECTION」が11日、東京・赤坂TBSBLITZスタジオで行われ、俳優の塩野瑛久（31）が登場した。同局ドラマ「未来のムスコ」（火曜後10・00）のスペシャルステージで、吉村界人（33）、天野優（5）とともにランウェーを歩いた。トークパートでは、昨年のクリスマスに同ドラマの撮影でビンタされるシーンがあったことを笑いながら振り返った。「ばちーんって