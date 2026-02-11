ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボードは１１日、女子ハーフパイプ予選で、日本勢４人は全て上位１２人による決勝へ進んだ。清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）は２回目に８７・５０点をマークし、２位で突破。工藤璃星（りせ）（同）は２回目の８４・７５点で４位、前回北京大会銅メダルの冨田せな（宇佐美ＳＣ）は２回目の７７・５０点で９位、小野光希（バートン）は２回目の７６・００点で１１位だった。ともに１６