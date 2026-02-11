【モデルプレス＝2026/02/11】“ぼっち系女子大生クリエイター”わたげが2月11日、ヴィレッジヴァンガード渋谷本店にて初のエッセイ『ぼっち高校生』（学びリンク）発売記念トークショー＆サイン本お渡し会を開催。会場にはSNSで彼女の言葉に共感してきた多くのファンが集まり、1人ひとりと言葉を交わす温かな時間となった。【写真】“ぼっち活”で話題のインフルエンサーのイベントに多くのファン集結◆わたげ、イベントにファン