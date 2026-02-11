西武は１１日、キャンプ地となる宮崎・日南市の南郷地区スポーツ少年団とのふれあい交流を行った。南郷スタジアムでの練習終了後に約３０分、ナインと小学生約４０人が「ドロケイ」で一緒に遊んだ。「ドロケイ」は１ゲーム３分間を２セット。１ゲーム目は選手が警察役を、２ゲーム目は子供たちが警察役を務めた。ＷＢＣ日本代表の源田壮亮内野手（３２）や、通算７３勝の高橋光成投手（２９）らスタープレーヤーと一緒に、子供