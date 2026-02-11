2月14日、世界中が恋するムードに包まれる特別な日。そんな日には、チョコみたいなコーデが最適！そこで今回は、加藤ナナとともに、オトナの色気を忍ばせる「肌見せコーデ」をご紹介します。計算しすぎない肌見せで魅せるテクニックをお見逃しなく♡ビターなブラウンには、ボンボンショコラのような色仕掛けをしこむひと噛みで、ウイスキーやブランデーの香りがふわりと広がるボンボンショコラ。ビターなブラウンの奥に、さり