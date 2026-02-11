ロシアのラブロフ外相（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシアのラブロフ外相は11日、今月5日に失効した米国との核軍縮合意、新戦略兵器削減条約（新START）に関連し「米国が条約で定められていた制限からすぐに離脱するつもりはなく、当面は順守する意向である根拠を持っている」と述べた。下院での外交に関する説明で言及した。プーチン大統領は昨年9月、条約が規定する戦略兵器の数量制限を米ロが失効後も順守することを提案