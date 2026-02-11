仕事や家事の合間、ちょっと甘いものは重い…そんな大人の気分に寄り添うのが、おやつカンパニーの「ポテト丸」。ひとくちサイズで軽やかに楽しめるポテトスナックに、新定番フレーバー「じゃがバター味」が仲間入りします。カリッと軽快、ホロホロほどける独特の食感と、ほっとする味わいで、毎日のリフレッシュタイムを心地よく彩ってくれる注目の新作です♡ カリッサクッホロホロッの新感覚