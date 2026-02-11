10日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のバイアスロン男子20キロで銅メダルを獲得したノルウェーのストゥルラホルム・レグライ（ロイター＝共同）【コルティナダンペッツォ共同】ミラノ・コルティナ五輪のバイアスロン男子20キロで銅メダルを獲得したノルウェーの選手が10日、レース後の同国メディアのインタビューで浮気を告白する一幕があった。「3カ月前に人生最大の過ちを犯し、彼女を裏切ってしまった」と涙をこらえて恋人に謝