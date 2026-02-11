試合会場で調整する（左から）小谷、吉村、船山コーチ、小笠原コーチ＝コルティナダンペッツォ（共同）【コルティナダンペッツォ共同】カーリング女子日本代表のフォルティウスが11日、コルティナダンペッツォの会場で公式練習に臨み、スキップの吉村紗也香らが入念に氷の状態などを確認した。12日の1次リーグ初戦で2018年平昌五輪金メダルのスウェーデンと対戦する。日本女子は1998年長野五輪から8大会連続出場で、フォルティ