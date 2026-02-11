ミラノ・コルティナオリンピックは１０日、ジャンプ混合団体が行われ、日本は丸山希（北野建設）、小林陵侑（チームＲＯＹ）、高梨沙羅（クラレ）、二階堂蓮（日本ビール）で臨んで３位となり、メダルを逃した前回北京大会の雪辱を果たした。日本チームの誰もが、４年前の出来事を忘れていなかった。北京五輪では高梨がスーツの規定違反で失格している。「沙羅のために」――。高梨とそれを支える仲間が一丸となって悪夢に立ち