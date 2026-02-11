現役女子高校生シンガー・ソングライターのｔｕｋｉ．が１１日、初のワンマンライブ「承認欲求爆発」を日本武道館で開催し、「ソロＪ−ＰＯＰアーティストによる初の一般公開・有観客公演で販売されたチケットの最多枚数」としてギネス世界記録に認定された。チケット販売枚数は８５０３枚で全席完売。ギネスワールドレコーズ社の立ち会いのもと、販売記録および来場データが正式に確認された。ｔｕｋｉ．は１５歳でリリース