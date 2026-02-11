盛り上がりを見せているイタリアのミラノ・コルティナオリンピックですが、新潟県内でも開催地であるミラノやコルティナダンペッツォを感じられる場所があります。ミラノの有名なグルメや、およそ70年前のオリンピックにゆかりのある場所…競技とはまた違うオリンピックの楽しみ方を取材しました。新潟市西区にあるイタリア料理店。本格的なイタリアンを気軽に楽しめることから、ファミリー層にも人気の店です。こちらの人気