私はカナミ。食い尽くしが原因で離婚を突き付けると、夫キッペイは「ポテチを食べただけで！？」と大きな誤解。私は問題の本質を突き付けました。ようやく事の重大さに気付いたキッペイが顔面蒼白で謝罪する姿を見て、私は一度だけチャンスを与えることにしました。次に同じことをしたら即離婚だと最終通告したうえで、「だからこそカウンセリングに行ってほしい」と懇願。キッペイは最初こそ驚いたものの、神妙な顔で承諾してくれ